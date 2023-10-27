«مؤسسة زايد العليا» والشارقة للثروة السمكية تشاركان في الحملة

وأكد علي أحمد أبو غازيين رئيس الهيئة، أن هذه المبادرة شملت جمع التبرعات من قبل موظفي الهيئة، تزامناً مع حملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها الدولة لمساعدة وإغاثة المتضررين من الحرب في غزة، حيث ترسخ هذه المبادرة لدى موظفي الهيئة مفاهيم التكاتف المجتمعي وإيجابيات العمل التطوعي، من خلال مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في الدول التي تتعرض للأزمات والمبادرة إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً...

وفي تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في حملة «تراحم من أجل غزة»، حيث بادرت المؤسسة بتنظيم حملة تبرع داخلية بمشاركة من أصحاب الهمم منتسبيها، مع كوادر المؤسسة الوظيفية بالتنسيق مع هيئة الموارد البشرية من خلال التبرعات وشراء مواد غذائية وتعبئتها لتجهيز السلال الغذائية الشاملة، للمساهمة في دعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات المستحقة بقطاع غزة، والتضامن مع المتأثرين بالحرب.

وقال عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تأتي مشاركة المؤسسة في هذه الحملة الإنسانية «تراحُم من أجل غزة» توافقاً مع جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات، التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء. headtopics.com

وأضاف أن المؤسسة دائماً تبادر إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين، والأسر المتأثرة بالحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال إتاحة المجال لأصحاب الهمم والكوادر الوظيفية في المؤسسة للمساعدة على توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية، ومواد النظافة العامة.

وشكر عبد الله الحميدان المسؤولين في الهلال الأحمر الإماراتي على سرعة استجابتهم لطلب مؤسسة زايد العليا للمشاركة في الحملة.

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