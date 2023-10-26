«الاستدامة الثقافية» في مؤسسة العويس

الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وبحضور الدكتور أنور قرقاش رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
وقال الدكتور أنور قرقاش في كلمة المؤسسة: «إن أحد أهم برامجنا الوطنية في دولة الإمارات هذا العام، هو استضافة مؤتمر الأطراف حول العالم وما يعرف ب «كوب 28»، وإن هذا الملتقى الذي نحضره اليوم جزء من مساهمة جامعة زايد، ومؤسسة العويس في تعزيز المؤتمر الذي تستضيفه دولتنا، في 30 نوفمبر المقبل، حيث إن مسألة المناخ ليست قضية عربية أو خليجية، أو آسيوية، ولكنها قضية إنسانية مهمة للغاية، ولا بد أيضاً أن أشير إلى أن موضوع الاستدامة كان دائماً جزءاً من بيئتنا، من خلال حرص المؤسس المغفور له الشيخ...
وتابع قرقاش كلمته قائلاً: «إن استدامة أسلوب العيش الكريم يتطلب القدرة على التكيف، والثقافة تلعب دوراً في هذا الجانب لأنها تعطينا العمق والبعد، والمصداقية، سواء كانت هذه الثقافة مكتوبة أو مرسومة أو محكية. وعليه يسرنا في مؤسسة العويس الثقافية أن نكون شركاء لجامعة زايد في هذا الملتقى». headtopics.com
وأدارت وقائع الجلسة الأولى الدكتورة فاطمة الصايغ وقدمت فيها أوراق: الاستدامة بين الماضي والحاضر في دولة الإمارات (د. مهندس سهيل الغفل)، والاستدامة البيئية ومقاصدها في الثقافة المحلية (د. محمد العبادي)، واستخدام تقنيات البناء المستدامة ( ميرة محسن العامري)، والاستدامة والتراث العمراني (رشاد بوخش).
وفي الجلسة الثانية التي أدارتها الدكتورة منى البحر قُدمت البحوث التالية، الاستدامة الثقافية ووسائل الإعلام الإماراتية (علي عبيد الهاملي)، نهاية النسيان والاستدامة الثقافية (صالحة عبيد)، ثقافة الاستدامة والتربية البيئية في المجتمعات التعليمية (د. هبة أبوخوصة)، تقنيات الذكاء الاصطناعي وآثارُها على النظام البيئي (أ.د. بلقاسم الجطاري)، الاستدامة البصرية والتنمية الحضرية (م. صنعاء العليلي). headtopics.com
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الاستدامة الثقافية ركيزة لرؤية دبي لمستقبلٍ يربط الأجيال القادمة بوطنها وموروثها الحضاريمنى فيصل القرق :'الثقافة إحدى أعمدة المجتمعات المتحضّرة والمزدهرة' الثقافة الإماراتية تمتاز بتنوع روافدها وثراء مضمونها.. اقرأ أكثر ⮕