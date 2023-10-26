مؤسسة العويس وجامعة زايد تضيئان دروب «الاستدامة الثقافية لحياة أفضل»

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع جامعة زايد بدبي، أول من أمس، ملتقى «الاستدامة الثقافية..

وقال قرقاش في كلمته: أعبر أولاً عن سعادتي بوجودي في هذا الصرح العلمي والثقافي المهم لأن نهضة الدول تقاس عبر نوعية التعليم، وخاصة في عالم متغير. بداية أعرفكم على مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، هذه المؤسسة هي أحد نتاجات المجتمع المدني التي قامت بوصية أحد كبار رجال الأعمال الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، ومنذ البداية قامت هذه المؤسسة على رعاية الثقافة العربية لتكريم المثقفين بجوائز مرموقة، وهناك برنامج ثقافي ترعاه المؤسسة ومشاركات أخرى كثيرة.

وتابع قرقاش: أن أحد أهم برامجنا الوطنية في دولة الإمارات هذا العام، هو استضافة مؤتمر الأطراف حول العالم وما يعرف «كوب 28»، وأن هذا الحدث الذي نحضره اليوم «الاستدامة الثقافية.. headtopics.com

وأضاف: ونرى أن هذا الحرص أيضاً في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث إن النجاح في هذه المسألة هو نجاح مرتبط بمناحي كثيرة، عبر بناء قاعدة تعليمية صلبة. ووجهت الدكتورة منى البحر مستشار رئيس هيئة تنمية المجتمع وعضو مجلس أمناء جامعة زايد، الشكر لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لرعايته الملتقى، وشكرت مؤسسة العويس الثقافية لهذا الدعم الكبير، ولهذه الشراكة الإيجابية بين الجامعة وبين المؤسسة، لأنها اختارت جامعة زايد لتنظيم هذا الحدث.وتضمنت الفعالية مجموعة جلسات، وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة فاطمة الصايغ، وقُدمت فيها مجموعة من الأوراق، مثل: الاستدامة بين الماضي والحاضر في دولة الإمارات (د. مهندس سهيل الغفل).

وفي الجلسة الثانية التي أدارتها الدكتورة منى البحر قُدمت بحوث كثيرة، منها: الاستدامة الثقافية ووسائل الإعلام الإماراتية (علي عبيد الهاملي) وعلى هامش الملتقى تجول الحضور في المعرض التشكيلي «غد مستدام»، الذي يُعنى بالاستدامة من خلال منحوتات ولوحات لفنانين يستخدمون مواد صديقة أو يتناولون في أعمالهم مواضيع تهتم بالبيئة والاستدامة، وأثنى معالي الدكتور أنور قرقاش على الأعمال المعروضة وتمنى للفنانين المزيد من التألق والنجاح. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

«الاستدامة الثقافية» في مؤسسة العويسنظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع جامعة زايد بدبي، ملتقى «الاستدامة الثقافية.. لحياة أفضل في الإمارات» اقرأ أكثر ⮕

الاستدامة الثقافية ركيزة لرؤية دبي لمستقبلٍ يربط الأجيال القادمة بوطنها وموروثها الحضاريمنى فيصل القرق :'الثقافة إحدى أعمدة المجتمعات المتحضّرة والمزدهرة' الثقافة الإماراتية تمتاز بتنوع روافدها وثراء مضمونها.. اقرأ أكثر ⮕

الاستدامة الثقافية ركيزة لرؤية دبي لربط الأجيال بموروثهايحظى ملف الاستدامة في إمارة دبي منذ عقود برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة على مختلف الصعد الاقتصادية والبيئية اقرأ أكثر ⮕

الاستدامة الثقافية ركيزة رؤية دبي المستقبليةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الاستدامة الثقافية في دبي.. المستقبل من موروث حضاري عريقتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

انطلاق «سباق زايد الخيري» بجزيرة الريم في أبوظبي 25 نوفمبرتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يعود سباق زايد الخيري للانطلاق مجدداً هذا العام اقرأ أكثر ⮕