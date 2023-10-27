نظمها مجلس محمد بن زايد..خالد بن زايد يشهد محاضرة: 'حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام'

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، محاضرة: "حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام" التي نظمها "مجلس محمد بن زايد" في إطار سلسلة محاضرات المجلس الدورية.

وقال "إذا نظرنا إلى كيفية انعكاس ذلك على المباني والمدن والمجتمعات، فيمكن أن نرى أن العصر الحديث كان يتجه نحو الاستهلاك ورفض التقاليد، ثم بدا واضحاً في النهاية أن هناك بعض العيوب في هذا التفكير والذي أدى إلى العصر ما بعد الحديث وشمل الاستدامة وفكرة التوجه الاستهلاكي الواعي والتي مفادها أنه يمكن إنقاذ الكوكب من خلال تصميم المباني على نحو يقلل من تأثيرها على البيئة وباختيار ما نشتريه بعناية أكبر".

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