شرطة دبي ووزارة الداخلية الفرنسية تبحثان سبل تعزيز التعاون

خليل المنصوري يهدي جيرالد دارمانين درعاً تذكارياً، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور نيكولا نييم تشيموف، سفير فرنسا في الإمارات، وناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا في دبي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من الضباط.

واصطحب اللواء خليل المنصوري وزير داخلية الجمهورية الفرنسية، إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلع خلالها على نظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، إلى جانب إطلاعه على نظام «التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعتمد في تحليلاته على البيانات الضخمة (Big data) الموجودة لدى مركز القيادة والسيطرة والنظام الجنائي.

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