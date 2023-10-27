خالد بن زايد يشهد محاضرة: «حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام»

شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، محاضرة: «حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام» التي نظمها «مجلس محمد بن زايد» في إطار سلسلة محاضرات المجلس الدورية.

قدم المحاضرة المهندس المعماري مايكل باولين المتميز بمشاريعه التي تحاكي الطبيعة والخبير في مجال التصميم التجديدي ومحاكاة الطبيعة، كما أنه مؤسس شركة «إكسبلوريشن أركيتيكتشر» المتخصصة في المباني عالية الأداء وحلول الاقتصاد الدائري، ومحاضر ومؤلف في مجال الابتكار، ومستشار في مجال التغيير التحويلي.

وتمحورت المحاضرة التي حضرها عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمدعوين حول كيفية الانتقال إلى مستوى جديد من الاستدامة وبناء مستقبل إيجابي من خلال أفكار مستوحاة من الطبيعة، وبدأ المحاضر بشرح مبسط لمفهوم «الزمن العميق»، ما يعطي فكرة بشأن الحالة الملحة التي يشهدها كوكبنا، وقال: «إن لدينا العديد من الحلول التي نحتاج إليها لمعالجة هذا الوضع، لكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، بل نحن بحاجة إلى الانتقال للمرحلة التالية في تطور البشر». headtopics.com

ويرى المحاضر أن التطور الذي شهدته البشرية بمرور الزمن أظهر أنها مرت بمراحل مختلفة من الوعي الفردي إلى القبلي إلى التقليدي إلى الحديث وما بعد الحديث.

وأضاف مايكل باولين أن معظم أشكال الاستدامة التقليدية كانت تركّز على الحد من التأثيرات السلبية لأعمالنا بدلاً من تجنبها تماماً. headtopics.com

وأكد أن ازدهار مستقبل البشر يعتمد على صحة النظم الطبيعية التي تزودهم بأساسيات الحياة، موضحاً أن حلول التحديات البيئية تكمن في الطبيعة نفسها، حيث يمكن تصميم مدن ومبانٍ وبنية تحتية أكثر كفاءة وأفضل اندماجاً في البيئة تعزز رفاهية الإنسان.

وعرض المحاضر نماذج مشاريع مستوحاة من الأفكار التقليدية، ومن الطبيعة، وتسلط الضوء على ما تعنيه هذه الرؤية الجديدة من خلال نماذج عملية، منها: «مشروع غابة الصحراء»، وهو مشروع ينتج الطاقة النظيفة والغذاء مع إعادة زراعة الصحارى، ومحطة معالجة مياه مبتكرة مستوحاة من الطبيعة، وفكرة استخراج الماء من الهواء باستخدام أساليب مستوحاة من تكنولوجيا صنع الثلج القديمة في الشرق الأوسط، وغيرها من الأفكار المبتكرة. headtopics.com

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