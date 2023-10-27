ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023» في كليات التقنية العليا

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل كليات التقنية العليا لتخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023»، والتي تضم كوكبة جديدة من خريجي وخريجات الكليات على مستوى أبوظبي والعين والظفرة (إمارة أبوظبي)، من برامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والإعلام التطبيقي وإدارة الأعمال والتربية، ويبلغ عددهم 899 خريجاً وخريجة. وشهد سموه توزيع الشهادات على الخريجين والخريجات.
وأقيم حفل التخرج في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بحضور الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومديري الكليات على مستوى أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وكل من د. عائشة بوشليبي، ود. شوقي خرباش، والمهندس عبدالرحمن الجحوشي، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.
واستهل الحفل بالسلام الوطني، وعرض فيديو «نحن من نصنع الإنجازات» الذي يعكس البيئة التعليمية المتطورة للكليات وبرامجها المتخصصة ونوعية مخرجاتها التطبيقية، ثم ألقى الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمة باسم مجلس أمناء الكليات، معبراً عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم المستمر واللامحدود لمسيرة الكليات، ولكل ما من شأنه تعزيز دورها في إعداد الكفاءات الوطنية وفق التطلعات... headtopics.com
وأكد الدكتور العيان التزام الكليات بالتطوير وفق متطلبات كل مرحلة، لتعزيز ريادتها في التعليم التطبيقي والوصول إلى مخرجات نوعية قادرة على مواكبة متغيرات سوق العمل، مشيراً إلى أن استراتيجية الكليات «نحن من نصنع المستقبل 2023-2028» تعتمد على الشمولية والتكاملية، ما يمكّنها من إعداد كوادر المستقبل من حمَلة البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، في ظل شراكة مهنية مع قطاعات العمل العامة والخاصة، بما يدعم تعزيز فرص توظيف الخريجين يجعلهم الخيار الأول لسوق العمل.
وأعلن الدكتور العيان، بالنيابة عن مجلس أمناء كليات التقنية العليا، تخريج 899 خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا على مستوى أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، دفعة عام 2022/2023 «قادة اليوم للغد»، والذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بكل جدارة واستحقاق، مهنئاً الخريجين والخريجات ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح. headtopics.com
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