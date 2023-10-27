أصحاب الهمم وكوادر 'زايد العليا' يشاركون في حملة 'تراحم من أجل غزة'

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في حملة "تراحم من أجل غزة"، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة، والتي انطلقت على مستوى الدولة تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تبادر باستمرار إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين، والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، وتسهم في رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال إتاحة المجال لأصحاب الهمم والكوادر الوظيفية في المؤسسة للمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية، ومواد النظافة العامة.

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'ميركاتو' يشارك في حملة 'تراحم - من أجل غزة'دبي في 25 أكتوبر / وام / يشارك مركز ميركاتو بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة 'تراحم من أجل غزة' للتضامن مع الأشقاء غزة التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتقديم مساعدات عاجلة لهم. اقرأ أكثر ⮕

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