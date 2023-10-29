«ديوا» تعزز ريادة دبي في الاستدامة | صحيفة الخليج

وفي هذا الإطار، تبنّت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» استراتيجية شاملة، لتشجيع الابتكار في إدارة النفايات، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، وتبني سلوكات مستدامة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة «عملاً بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى معدلات المحافظة على البيئة جنباً إلى جنب مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قوية، فإن الهيئة تضع أولوية قصوى، لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

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