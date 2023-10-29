دبي تستضيف قمة «عالم هادف» للاستدامة والأعمال 7 نوفمبر

تعزز دولة الإمارات جهودها الدؤوبة لتكريس الاستدامة في مختلف القطاعات، عبر إطلاق العديد من المبادرات الفعالة وتشجيع الشركات على جعل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من جوهر أنشطتها التجارية، وذلك بحسب روبيرتا كالاريس، المؤسسة والرئيسية التنفيذية لشركة غاية.

وقالت كالاريس إن الإمارات تمهّد الطريق للأعمال التجارية لدمج الهدف مع الاستدامة، وحثّها على تسريع وتيرة تبني الاستراتيجيات القائمة على الغرض، حيث نجحت في دمج الاستدامة في رؤيتها الاستشرافية وخططها التنموية، لتشكّل بذلك قدوة تحتذى ومصدر إلهام لقادة الأعمال حول العالم، لتغيير نظرتهم حول دور الشركات وكيف يمكن لها أن تصبح أداة وقوة للخير.

وأوضحت كالاريس أن قمة «عالم هادف»، التي من المقرر أن تنعقد أعمالها في دبي خلال الفترة من ــ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت شعار «صعود اقتصاد عالمي مؤثر»، هي عن مشروع أطلقته المؤسسة، ويهدف إلى بدء حوار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، انطلاقاً من الإمارات، حول أهمية التحول إلى شركات موجهة نحو الهدف، حيث تسهم مثل هذه الشركات في إيجاد توازن متناغم بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والبيئي. headtopics.com

وتشترك المؤسسة والقمة في التزامهما بتحويل الأعمال التجارية إلى أداة لإحداث تغيير ذي معنى يدوم طويلاً، الأمر الذي يجعل من القمة منصة طبيعية للتآزر بين المنظمات التي تتشارك هذه الرؤية. وأضافت روبيرتا كالاريس أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يشكل علامة فارقة في مسيرة القمة، ويؤكد التعاون على توافق أهداف القمة مع الرؤية الأوسع نطاقاً للمبادرات المؤثرة التي تنفذها الإمارات، وأسفر هذا التعاون عن التزام مشترك بتدشين حقبة جديدة من الأعمال الموجهة نحو الغرض، التي تتعدى في أهدافها مجرد تحقيق الربح إلى المساهمة بشكل فعال في الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي، دعماً لالتزام الإمارات بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن رعاية الوزارة أعمال القمة لا تسهم في تعزيز مصداقية الحدث فحسب، وإنما أيضاً تفتح الباب أمام مشاركة شبكة أوسع نطاقاً من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين. ويشير هذا التعاون إلى التزام مشترك بخلق منظومة تشجّع الأعمال الموجهة نحو الهدف. وستعقد بالشراكة مع «مجرى»، وهو صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويقتصر عدد ضيوف القمة على 300 شخص، من بينهم 100 من القيادات الشابة وصنّاع التغيير. headtopics.com

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