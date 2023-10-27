«مدارس الحياة» في دبي ترفع شعار الاستدامة

تحت مظلة مبادرة «مدارس الحياة»، تطل جلسات مبتكرة وورش عمل ثرية، تقدّمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد «مكتبات دبي العامة» عبر أندية: «الكتاب» و«الكروشيه» و«التصوير الفوتوغرافي» و«القادة» و«ويكي».
ويهدف مشروع «مدارس الحياة» إلى تعزيز التفكير الإيجابي وبناء وتطوير الكفاءات الثقافية والإبداعية والحياتية لأفراد المجتمع، إلى جانب تنمية وصقل قدرات أصحاب المواهب الناشئة في مجالات الفنون والثقافة المختلفة.
وأكد مدير إدارة مكتبات دبي العامة بالإنابة في «دبي للثقافة»، عبدالرحمن يونس، حرص الهيئة على دعم أهداف واستراتيجيات «عام الاستدامة»، من خلال تعزيز مفهوم الاستدامة بين فئات المجتمع، وتدريبهم على ممارستها في كل القطاعات بهدف تحسين جودة الحياة، وهو ما يتجسد في مجموعة ورش العمل والجلسات التي تقدّمها «مدارس الحياة» خلال نوفمبر المقبل. headtopics.com
وقال: «نسعى من خلال فعاليات أندية مدارس الحياة التي ترفع شعار الاستدامة، إلى تحفيز الجمهور ورواد مكتبات دبي العامة للمحافظة على بيئة مستدامة، ومنحهم فرصة استكشاف ممارساتها من خلال مجموعة ورش تثقيفية وتعليمية متنوعة صُممت بحرفية عالية، بحيث تمزج بين الفنون والترفيه والتعلم، وتشجع في الوقت ذاته، على صون البيئة والمحافظة عليها، وهو ما يحقق التزامات الهيئة الهادفة إلى إلهام الأجيال المقبلة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحراك الثقافي الذي تشهده دبي والإمارات».
بينما سيتمكن المشاركون في ورشة «لقاء مع كتاب» التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، من استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب القيمة تحت إشراف داليا أبوالعطاء. وستستضيف مكتبة الصفا، ورش عمل عدة، من بينها «من المزرعة إلى القهوة.. الممارسات المستدامة في صناعة القهوة» تحت إشراف محمد المدفعي. ويستعرض الشيخ عبدالعزيز النعيمي الملقب الشيخ الأخضر، 10 تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية خلال مشاركته في جلسة «الاستدامة في القيادة» بمكتبة حتا العامة، بينما تشرف على نادي الكروشيه ايكاترينا بوجودينا في مكتبة الصفا.• «دبي للثقافة» تشجع على صون البيئة والمحافظة عليها وهو ما يحقق التزامات الهيئة الهادفة إلى إلهام الأجيال المقبلة. headtopics.com