3200 مشاركة في طواف دبي الوردي | صحيفة الخليج

عدد من الدول، ليتحول حي دبي للتصميم وواجهة قناة دبي المائية إلى لوحة جمعت بين مظاهر الفرح والاحتفال والتعايش والتلاقي بين مكونات المجتمع في «طواف دبي الوردي»، الذي أقيم من أجل هدف إنساني، وهو التوعية ودعم جهود مكافحة مرض سرطان الثدي، والتعريف بآثاره.

وشارك في الحدث الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وسيبيل بفاف قنصل عام المانيا، ودارين صقر قنصل مصر، ونيكول تيودوروفيتشي قنصل عام رومانيا، وناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن المنشآت والهيئات والطوارئ بشرطة دبي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وسالم بن لاحج مدير إدارة العناية...

وشهد طواف دبي الوردي مشاركة أكثر من 1200 مشاركة في مسيرة المشي التي امتدت لمسافة 4 كيلومترات وأكثر من 2000 مشاركة في طواف الدراجات الهوائية الذي امتد لمسافة 15 كيلومتراً، وشارك في الحدث 20 مؤسسة حكومية وخاصة، كما شارك أكثر من 300 متطوع من 3 فرق تطوعية مختلفة، ويأتي هذا اليوم الرياضي المجتمعي الحافل بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي، وأهمية إجراء الفحوصات الدورية للوقاية منه. headtopics.com

وقالت ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية: «شاركت اليوم مع زملائي وفرق العمل بالقنصلية لنكون جزءاً من هذا الحدث الرائع، لنحتفل معاً بالنساء، ونعزز الوعي بأهمية الحفاظ على صحتهن، ونزيد الوعي بمخاطر سرطان الثدي».

وقالت دارين صقر، قنصل عام جمهورية مصر العربية: «أشكر مجلس دبي الرياضي على دعوته لنا للمشاركة في هذا الحدث الرائع، الذي يحمل أهدافاً مهمة، ويمثل حملة إيجابية للتوعية بسرطان الثدي، وهو هدف مهم جداً لجميع السيدات، فالتوعية المستمرة مطلوبة لحماية النساء من مخاطر السرطان، أنا سعيدة بالأجواء الرائعة والتنظيم الرائع، وسنحرص على المشاركة في جميع الفعاليات التي تنظم في دبي». headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

جامعة دبي تختتم مشاركتها في معرض الخليج للتعليماختتمت جامعة دبي مشاركة ناجحة في فعاليات معرض الخليج الثاني للتعليم والتدريب، والذي اختتم فعالياته في أبوظبي برعاية وزارة التربية والتعليم اقرأ أكثر ⮕

«شرطة دبي» بطل سباق نزوى للدراجات | صحيفة الخليجسيطر فريق شرطة دبي للدراجات على المراكز الثلاثة... اقرأ أكثر ⮕

«إنسايدر»: دبي الثانية عالمياً في وجهات العمل عن بعدذكرت صحيفة «إنسايدر» الرقمية عدة أسباب جعلت دبي ضمن الوجهات المفضلة للعمل... اقرأ أكثر ⮕

دبي.. ملتقى مذاقات عالمية في مركزي القهوة والشاييلعب مركزا القهوة والشاي في «جبل علي» التابع ل«مركز دبي للسلع المتعددة» دوراً رئيسياً في تكريس مكانة دبي باعتبارها لاعباً محورياً في سلسلة التوريد العالمية. اقرأ أكثر ⮕

«مبادلة للرعاية الصحية دبي»تتعاون مع «تحدي اللياقة»وقعت «مبادلة للرعاية الصحية دبي» إحدى شركات«M42» - اتفاقية تعاون مع «تحدي دبي للياقة» ستصبح بموجبها شريك التحدي لتشجيع أفراد المجتمع في دبي على تعزيز صحتهم عبر ممارسة التمارين البدنية المنتظمة. اقرأ أكثر ⮕

4 ميداليات للإمارات في رفع الأثقال | صحيفة الخليجأهدى لاعبو منتخب الإمارات الوطني ونادي أبوظبي... اقرأ أكثر ⮕