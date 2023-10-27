«نسائية ديوا» تستضيف النسخة 11 من القافلة الوردية

تحت شعار «بك نستمر»، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.

وعقدت القافلة جلسات توعوية باللغتين العربية والإنجليزية، شاركت فيها أكثر من 200 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة. وهدفت الجلسات إلى رفع مستوى الوعي حول طرق الوقاية من سرطان الثدي، ودور الكشف المبكر عنه في رفع نسبة الشفاء والتي تصل إلى 95%، كما أجرى فريق القافلة الوردية المتخصص فحوصاً طبية فورية للمشاركات، إضافة إلى تقديم قسائم لفحوص الماموغرام للموظفات.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة: «في إطار توجيهات الإدارة العليا في الهيئة، نحرص في اللجنة النسائية على المشاركة السنوية في القافلة الوردية، ودعم الجهود الوطنية، لجعل الكشف المبكر والفحوص الطبية الدورية ثقافة مجتمعية راسخة، بما يعزز صحة أفراد المجتمع وجودة الحياة. headtopics.com

وقالت عائشة العسم نائبة رئيسة اللجنة النسائية: «تحرص اللجنة على نشر الثقافة الصحية بين الموظفات وتشجيعهن على إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي، إضافة إلى تعريفهن بكيفية اكتشاف المرض والإجراءات المتبعة عند ظهور حالة إصابة».

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