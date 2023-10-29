وفاة الفرنسي رينيه اكسبريا مدرب النصر السابق

توفي المدرب الفرنسي رينيه اكسبريا، أمس الأحد، عن عمر يناهز 75 عاما، والذي سبق أن درب نادي النصر الإماراتي في موسم 2003 – 2004، كما درب العديد من الأندية الفرنسية والعربية مثل باستيا ونيم ولوهافر والإفريقي التونسي والخور القطري.

ولد اكسبريا في مدينة آرل الفرنسية عام 1947، وبدأ حياته الكروية في نادي أرلس أفينيون قبل أن يعتزل في 1984، ويتفرغ لمسيرته التدريبية. اشتهر بشكل خاص عندما درب فريق باستيا الفرنسي من 1991 إلى 1993، وشهدت هذه الفترة "كارثة ملعب فورياني" التي قتل فيها 18 شخصا وأصيب أكثر من 2300 مشجع بسبب انهيار مدرج من استاد فورياني معقل باستيا قبل مباراة نصف نهائي كأس فرنسا أمام أولمبيك مرسيليا، في 5 مايو 1992.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

تعرف إلى كواليس نزال الرياض وردود الأفعال بعد فوز فيوري المثير للجدلقدم بطل الفنون القتالية المختلطة السابق الفرنسي - الكاميروني فرانسيس نغانوو... اقرأ أكثر ⮕

كوزمين سعيد لاقتراب الشارقة من الصدارة.. ومدرب بني ياس يحدد سبب الخسارةأعرب الروماني كوزمين مدرب الشارقة عن سعادته باستمرار... اقرأ أكثر ⮕

كريستيانو رونالدو يكتفي بالصناعة أمام الفيحاءلم يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي... اقرأ أكثر ⮕

النصر يتخصص في إيقاف المتصدر | صحيفة الخليججرد النصر مضيفه شباب الأهلي من الصدارة ونقطتين كان «الفرسان»... اقرأ أكثر ⮕

القضاء اللبناني يأمر كارلوس غصن بإخلاء منزلهأصدر القضاء اللبناني قراراً يقضي بأن يخلي القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن منزله في لبنان اقرأ أكثر ⮕

«ديربي» مانشستر يجذب الأضواء.. وغوارديولا يهدئ الأجواء الصاخبةرد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي، بمزحة على ادعاء واعد مانشستر يونايتد ... اقرأ أكثر ⮕