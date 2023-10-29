'كهرباء ومياه دبي' تتبنّى استراتيجية شاملة لتعزيز ريادة دبي في مجالات الاستدامة والحفاظ البيئي وصناعة المستقبل

- سعيد الطاير:- "تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة واستراتيجية الحياد الكربوني لتوفير 100 في المائة من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050 من أهم أولوياتنا".- "جهود الهيئة أسهمت في خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دبي بنسبة 19 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2010، ضمن استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030".

76 مليون درهم وتخفيض 20,899 طناً من ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب ذلك وابتداءً من مارس 2020، حوّلت الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100 في المائة، لتصبح أول مؤسسة حكومية تتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين مع إمكانية التواصل مع الموظفين من مختلف القطاعات عبر تقنية الاتصال المرئي.

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