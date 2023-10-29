سلطان يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة الدولي لدراسات اللغة العربية في أوروبا»

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلاق فعاليات «مؤتمر الشارقة الدولي الأول لدراسات اللغة العربية في أوروبا».محمد بن راشد يغرد بالتركي: نهنئ الشعب التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلاق فعاليات «مؤتمر الشارقة الدولي الأول لدراسات اللغة العربية في أوروبا».محمد بن راشد يغرد بالتركي: نهنئ الشعب التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

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مؤتمر الشارقة الدولي الأول لدراسات العربية في أوروباينظم «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين، في مقره بالشارقة، مؤتمر الشارقة الدولي الأول لدراسات اللغة العربية في أوروبا. يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة والأعمال البحثية المتنوعة في مجال تعلم وتعليم مجال الدراسات العربية والإسلامية، كما يشهد مشاركة 22 متحدثاً من أكثر من 11 دولة عربية وأوروبية. اقرأ أكثر ⮕

سلطان يشهد انطلاق الملتقى الثالث لصعوبات التعلمشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السبت، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليم اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يشهد انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلمشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السبت، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليم اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يشهد انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليمالشارقة في 28 أكتوبر / وام / شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “السبت”، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم في نسخته الثالثة تحت شعار 'نتميز باختلافنا'، وينظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم بالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم. اقرأ أكثر ⮕

ميرة السويدي تعرض تقرير «التنمية المستدامة» أمام «البرلماني الدولي» في أنغولاعرضت ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي... اقرأ أكثر ⮕

سلطان يستقبل وفداً من طلبة جامعة ياجيلونسكي البولندية دارسي اللغة العربيةاستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي... اقرأ أكثر ⮕