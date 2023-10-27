قيادات التعليم والرياضة تشيد بمبادرة وسام حمدان للمدارس التعليمية الرياضية

ووجهت التهنئة لأكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف الثانوية للبنين للفوز بالدورة الثانية من الوسام وتسلمه من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي زار المدرستين وسلمهما الوسام.

وقالت: "نشكر مجلس دبي الرياضي على إطلاق هذا الوسام بهدف تعزيز مكانة الرياضة في مدارس دبي الحكومية واكتشاف المواهب الرياضية من طلبة وطالبات المدارس وتطويرها وتأهيلها لتمثيل أندية الدولة والمنتخبات الوطنية وصناعة رياضي المستقبل".وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن رؤية ودعم ورعاية القيادة الرشيدة لأبناء الدولة ومن يعيشون على أرضها وضعت الدولة في الصدارة وحققت التطور الكبير الذي تشهده جميع مجالات الحياة ومن بينها قطاعي التعليم والرياضة.

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وزراء ومسؤولون يشيدون بمبادرة 'وسام حمدان للمدارس التعليمية الرياضية' وثمارهادبي 27 أكتوبر / وام / أشاد وزراء ومسؤولون بمبادرة “وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية ”التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب الموهوبين وتطوير أدائهم ومستوياتهم في مختلف الرياضات وثمنوا فوز أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف الثانوية للبنين بالدورة الثانية من الوسام الرائد الذي تسلمتاه خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل... اقرأ أكثر ⮕

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منصور بن محمد يكرم أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف بوسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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