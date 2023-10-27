«مبادلة للرعاية الصحية دبي»تتعاون مع «تحدي اللياقة»

وفقاً للاتفاقية قام فريق الرعاية في «مبادلة للرعاية الصحية دبي» الذي يضم نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين في الطب الرياضي وطب العظام بتصميم سلسلة من النشاطات الرياضية المميزة ضمن «نادي مبادلة للرعاية الصحية دبي» الممتد على 3 طوابق والواقع في قرية «دي بي ورلد كايت بيتش» للياقة التابعة لـ«تحدي دبي للياقة» بدعم من «تيكنوجيم» للمساعدة في تبني عادات أكثر صحة.

ويعود إطلاق «تحدي دبي للياقة» إلى عام 2017 بمبادرةٍ من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بهدف تحفيز الجميع على وضع صحتهم وعافيتهم على رأس قائمة الأولويات وممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة طيلة 30 يوم.

وخلال شهر سيحول «تحدي دبي للياقة» الذي سينطلق السبت إلى ناد رياضي ضخم مع استضافة دبي للعديد من الفعاليات والنشاطات والقرى الرياضية لتمكين أفراد المجتمع من تحقيق هدفهم وممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات في دولة الإمارات. headtopics.com

ونجحت «مبادلة للرعاية الصحية دبي» سريعاً بتبوء مكانة متميزة كوجهة مفضلة للمرضى البالغين والأطفال وكبار السن في الإمارة الذين يحتاجون حلولاً شاملة ومتطورة ودقيقة للرعاية الصحية. وتماشياً مع أهداف «تحدي دبي للياقة» الرامية إلى دعم أفراد المجتمع ليتمكنوا من التمتع بأفضل مستويات اللياقة البدنية والصحة تستفيد «مبادلة للرعاية الصحية دبي»من شبكة «M42» الواسعة من الخدمات المدعومة بالتقنيات المتطورة والتي تمنح المرضى حلولاً مبتكرة تلبي مختلف احتياجاتهم الطبية.

ومع امتلاكها لفريق رعاية متمرس ومتعدد التخصصات يضم أمهر المتخصصين في جراحة العظام والطب الرياضي والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والتغذية وإدارة الوزن وطب الأسرة وغير ذلك، تساعد «مبادلة للرعاية الصحية دبي» المرضى على اتباع أسلوب حياة نشط بطريقة آمنة وفعالة. headtopics.com

وقال الدكتور حسن إلياس بيضون المدير الطبي المساعد للخدمات الجراحية ورئيس قسم جراحة العظام في مبادلة للصحة دبي: «نتطلع في مبادلة للرعاية الصحية دبي قدماً للمشاركة في تحدي دبي للياقة انطلاقاً من حرصنا الدائم على تشجيع أفراد المجتمع للحفاظ على نشاطهم البدني والانتباه لصحتهم، ويمنحنا هذا الحدث الرياضي البارز في دبي فرصة مثلى لنشر هذه الرسائل التوعوية الهامة على نطاق أوسع وحث جميع أفراد المجتمع على تعزيز لياقتهم البدنية، ونحن في مبادلة للرعاية الصحية دبي ندعم المرضى من مختلف مستويات اللياقة...

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