'هيئة كهرباء ومياه دبي' تتبنّى استراتيجية شاملة لتعزيز ريادة دبي في مجالات الاستدامة والحفاظ البيئي وصناعة المستقبل

ضمن منظومة شاملة لدعم استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات، أحرزت دبي إنجازات لافتة على صعيد تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية والحفاظ البيئي، وتعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل، عبر وسائل عدة منها إعادة استخدام الموارد، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات للمساهمة في مكافحة التغير المناخي، التزاماً بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة باعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري لتحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية...
وأضاف معالي الطاير: "تشكّل استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري إطاراً شاملاً لتحديد توجهات الهيئة نحو توسيع نطاق التطبيقات الحالية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتأكيد مقومات التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة لها"، مؤكداً أنه مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة...
واشتملت إعادة التأهيل على استبدال نُظُم تبريد وتكييف الهواء القديمة بنُظُمٍ أخرى عالية الكفاءة، واستبدال وحدات الإضاءة منخفضة الكفاءة بوحدات ليد (LED) عالية الكفاءة (أكثر من 81,000 وحدة إضاءة)، وتركيب حساسات للتحكم في الإضاءة، وتركيب موفرات المياه، وتوصيل المياه المعالجة لري المساحات الخضراء، بالإضافة إلى الألواح الشمسية الكهروضوئية التي تم تركيبها فوق أسطح مباني الهيئة المختلفة ومواقف السيارات الخاصة بها. headtopics.com
وتنسجم هذه المبادرة كذلك مع استراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري الهادفة إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وإثراء القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ودفع عجلة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي. وتتبنى الاستراتيجية خمسة مبادئ هي: التصميم الدائري واستخدام المواد القابلة للتدوير؛ وتحسين إدارة الأصول؛ والحفاظ على القيمة والمعالجة في نهاية دورة المنتج؛ والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه؛ والشراكات الدائرية.
إضافة إلى ذلك، وتزامناً مع يوم البيئة العالمي 2023، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية حملة لتنظيف شواطئ محمية جبل علي البحرية، بمشاركة عدد كبير من موظفي الهيئة والشركات التابعة للهيئة وعائلاتهم. كما عقدت الهيئة ندوتين توعويتين وأنشطة ترفيهية وتوعوية متنوعة حول تحويل النفايات البلاستيكية إلى أقمشة، وسبل تبني سلوكيات يومية مستدامة وطرق خفض استهلاك المواد البلاستيكية وإعادة استخدام وتدوير البلاستيك. headtopics.com