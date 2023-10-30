أرباح «اتش اس بي سي» الفصلية تقفز 235% إلى 6.26 مليار دولار

ارتفعت أرباح بنك «اتش اس بي سي»، HSBC، بعد الضرائب بنسبة 235% وبلغت 6.26 مليار دولار في الأشهر الثلاث المنتهية في سبتمبر؛ مقارنة بـ 2.66 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.

كما شهد البنك، وهو الأكبر في أوروبا من حيث الأصول، ارتفاع أرباحه قبل خصم الضرائب خلال الربع بمقدار 4.5 مليار دولار إلى 7.7 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وقال إن الزيادة تعود بشكل جزئي إلى انخفاض قيمة 2.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022 فيما يتعلق بخطط بيع عملياته المصرفية للأفراد في فرنسا. وارتفعت الإيرادات إلى 7.71 مليار دولار في الربع الثالث من 3.23 مليار دولار قبل عام وأيضاً أرجع البنك ذلك إلى بيئة أسعار الفائدة المرتفعة قائلاً إنه دعم النمو في صافي إيرادات الفوائد في جميع أعماله العالمية.

وبلغ صافي هامش الفائدة، وهو مقياس لربحية الإقراض، 1.7% أي بزيادة 19 نقطة أساس على أساس سنوي ومع ذلك انخفض صافي هامش الفائدة بمقدار نقطتين أساستين مقارنة بالربع السابق. وفي الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر بلغت الأرباح بعد الضريبة 24.33 مليار دولار، مقارنة بـ 11.59 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. headtopics.com

وارتفعت أسهم البنك المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.43% بعد إعلان النتائج. وفي ضوء النتائج وافق مجلس إدارة البنك على توزيع أرباح مرحلية ثالثة بواقع 10 سنتات للسهم، وقال البنك إنه سيبدأ عملية إعادة شراء أخرى للأسهم بما تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار، والتي من المتوقع أن تبدأ قريباً وتكتمل بحلول إعلان نتائج العام بأكمله في 21 فبراير 2024.

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