مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يستعرض سير العمل في محطة براكة

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه مؤخراً، حيث أطلع مدير عام الهيئة كريستر فيكتورسون أعضاء المجلس على مستجدات أنشطتها الرقابية بما في ذلك التفتيش على محطة براكة للطاقة النووية من أجل التأكد من الالتزام بكافة المتطلبات الرقابية.

وناقش أعضاء المجلس سير العمل في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تعمل الوحدات الأولى والثانية والثالثة بشكل تجاري، كما تعكف الهيئة على مراجعة طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة والتي سوف تصدر عند استيفاء شركة نواة للطاقة (المشغل) لكافة المتطلبات الرقابية.

ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية مع المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية لتوفير مختلف الفرص لموظفي الهيئة للحصول على تدريب عملي والمشاركة في المشاريع البحثية وغيرها من الأنشطة التي ترمي لتعزيز بناء القدرات والمهارات. headtopics.com

وناقش أعضاء المجلس الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي، إذ وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بهذا اليوم في 16 فبراير من كل عام، وذلك بمناسبة ذكرى إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة في فبراير 2020. ويهدف اليوم المهني إلى الاحتفال بجهود العاملين في القطاع الذين ساهموا في نجاح البرنامج النووي لدولة الإمارات.أرباح «اتش اس بي سي» الفصلية تقفز 235% إلى 6.

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