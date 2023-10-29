630 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي الفصلية بنمو 55%

واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من 2023، مدفوعة بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل فيها المجموعة، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 630.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 405.8 مليون دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر/ أيلول 2022 محققة نمواً بنسبة 55%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، وبلغت حقوق الملكية 10.8 مليار دولار.

وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.3 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 35.6 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 49 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي، فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 4% و5% على التوالي.

وأشارت الصادق إلى أن «المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74%، وأضافت الصادق أن المجموعة تواصل تعزيز جودة محفظتها الائتمانية تماشياً مع السياسات الحصيفة التي تتبناها المجموعة حيث حافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة تفوق 100%. وبيّنت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16. headtopics.com

وكان البنك العربي أعلن مؤخراً، عن نجاح عملية الاكتتاب في أسناد القرض الدائمة التي أصدرها ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي بالدولار الأمريكي، والبالغ 250 مليون دولار أمريكي، وبسعر فائدة ثابت بلغ 8%، وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة. ويهدف البنك العربي من خلال هذه الأسناد إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل قاعدته الرأسمالية ودعم استراتيجيته وخططه المستقبلية الهادفة لتحقيق مزيد من النمو، وبما ينعكس إيجاباً على المساهمين.

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