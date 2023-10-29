Anadolu Ajansı

قدم فريق "صولو تورك" للاستعراض الجوي، الأحد، عرضا لافتا للأنظار في سماء أنقرة، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. واستعرض طيارو الفريق التابع لسلاح الجو التركي مهاراتهم عبر أداء حركات بهلوانية ملفتة بطائراتهم في السماء، فوق ضريح أتاتورك، في العاصمة أنقرة. واستغرق العرض المبهر نحو نصف ساعة وتابعه مواطنون من نقاط مختلفة بأنقرة باهتمام كبير.

( Aytaç Ünal - وكالة الأناضول )قدم فريق "صولو تورك" للاستعراض الجوي، الأحد، عرضا لافتا للأنظار في سماء أنقرة، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. واستعرض طيارو الفريق التابع لسلاح الجو التركي مهاراتهم عبر أداء حركات بهلوانية ملفتة بطائراتهم في السماء، فوق ضريح أتاتورك، في العاصمة أنقرة. واستغرق العرض المبهر نحو نصف ساعة وتابعه مواطنون من نقاط مختلفة بأنقرة باهتمام كبير.

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