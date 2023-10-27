مئات التونسيين يتظاهرون أمام سفارة باريس تنديدا بتكثيف قصف غزة

تظاهر مئات التونسيين أمام السفارة الفرنسية في العاصمة تونس، مساء الجمعة، تنديدا بتكثيف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتضامنا مع المقاومة الفلسطينية.

جاء ذلك بحسب مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تناقلتها وسائل إعلام محلية، وأكدها شهود عيان لمراسل الأناضول. وردد المتظاهرون شعارات بينها:"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، و"مقاومة مقاومة.. لا صلح لا مساومة"، و"غزة غزة.. رمز العزة".

وتشهد المدن التونسية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد غزة قبل نحو ثلاثة أسابيع، مسيرات حاشدة تطالب بوقف الغارات على القطاع، ورفع الحصار، ودعم الشعب الفلسطيني. وفي وقت سابق الجمعة، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، أن"القوات البرية التابعة له ستقوم بتوسيع نشاطها هذه الليلة في قطاع غزة"، تزامنا مع قصف مكثف على القطاع، وانقطاع كامل الاتصالات والإنترنت. headtopics.com

وفي السياق، نقلت القناة"12" العبرية (خاصة) عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، لم تسمها، قولها إن ما يحصل في غزة الآن"ليس غزوا بريا بشكل رسمي". بينما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عبر حسابه الرسمي على منصة"إكس"، الجمعة، إن إسرائيل"شنت للتو حربا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة".

وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة. headtopics.com

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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