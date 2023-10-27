المغرب.. وقفات بعدة مدن تنديدا بالقصف 'العنيف' لغزة

تظاهر عشرات المغاربة في عدد من مدن المملكة، مساء الجمعة، للتنديد بالقصف"العنيف" الذي يتعرض له قطاع غزة، تزامنا مع انقطاع كامل الاتصالات والإنترنت.

ووفق مراسل الأناضول، فقد نظم العشرات وقفة أمام مسجد التقوى بمدينة تمارة (محاذاة العاصمة الرباط) بدعوة من الهيئة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية). وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة التي تتعرض لقصف"عنيف"، ورفعوا لافتات تطالب بإجراءات عملية لوقف الحرب ضد المدنيين.ومن المدن التي شهدت وقفات مماثلة سلا الجديدة، والدار البيضاء، وسلا (شمال).

وفي وقت سابق الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة)، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مساء الجمعة، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات، تزامنا مع قصف عنيف برا وبحرا وجوا غير مسبوق. headtopics.com

وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. headtopics.com

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