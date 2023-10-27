نواكشوط.. احتجاجات أمام سفارة واشنطن تنديدا بقصف غزة

تظاهر عشرات الموريتانيين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة نواكشوط، مساء الجمعة، تنديدا بالقصف الإسرائيلي"العنيف" الذي يتعرض له قطاع غزة.
وحسب مراسل الأناضول، ندد المتظاهرون بالهجوم"العنيف" الذي تتعرض له غزة، محملين الولايات المتحدة مسؤولية"العدوان العنيف" الذي يتعرض له القطاع المحاصر. وتأتي هذه المظاهرات بينما يتعرض قطاع غزة لقصف وصف بأنه"الأعنف" منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، أن"القوات البرية التابعة له ستقوم بتوسيع نشاطها هذه الليلة في قطاع غزة"، تزامنا مع قصف مكثف على القطاع، وانقطاع كامل الاتصالات والإنترنت. headtopics.com
وفي السياق، نقلت القناة"12" العبرية (خاصة) عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، لم تسمها، قولها إن ما يحصل في غزة الآن"ليس غزوا بريا بشكل رسمي". بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عبر حسابه الرسمي على منصة"إكس"، الجمعة، إن إسرائيل"شنت للتو حربا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة".
وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة. headtopics.com
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.