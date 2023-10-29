الإثنين 15 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 15 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 30 أكتوبر 2023م.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:23 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:21 مساءً بمشيئة الرحمن.

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 15 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 30 أكتوبر 2023م.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:23 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:21 مساءً بمشيئة الرحمن."الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "عسير"

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الأحد 14 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكةصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطقصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

لقطات جوية لـ 100 ألف متظاهر متضامن مع غزة في لندن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةلقطات جوية لـ 100 ألف متظاهر متضامن مع غزة في لندن تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة للمشاركة في اقرأ أكثر ⮕

'تعليم جازان': تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين عن بعد عبر ‎منصة مدرستي في جميع المكاتبسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

حالة الطقس: أمطار غزيرة ورياح هابطة حتى الثلاثاء | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةحالة الطقس: أمطار غزيرة ورياح هابطة حتى الثلاثاء توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة أن تشهد العديد من مناطق المملكة هطول اقرأ أكثر ⮕

«الداخلية»: ضبط 17,260 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوعأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 4 - 1445/4/10 الموافق 19 - 2023/10/25، عن ضبط اقرأ أكثر ⮕