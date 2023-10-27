السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمتقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 13 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 28 أكتوبر 2023م.ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:31، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:22 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:23 مساءً.تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 13 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 28 أكتوبر 2023م.ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:31، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

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