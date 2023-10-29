 التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على استحقاق سكني | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

تساءل مواطنون بشأن تأثير إيقاف الخدمات على الدعم المقدم من برنامج سكني، وهل يؤثر على طلب الاستحقاق أم لا؟ورد سكني عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس على العديد من الاستفسارات في هذا الشأن، وقال: إن التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، ولكن قد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية ويمكنك مراجعة الجهة التمويلية وستتم افادتك بكافة التفاصيل.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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