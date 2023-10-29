بعد التهديد الصهيوني.. إيلون ماسك يتراجع عن مد الفلسطينيين بالإنترنت

في موقف مغاير لما أعلنه سابقًا بسبب ضغوط الصهاينة، تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.وكتب ماسك منشورا عبر منصة"إكس" (تويتر سابقا) قال فيه:"نحن لسنا سذجاً، ووفقا لمنشوري لم تحاول أي محطة تابعة لـ Starlink الاتصال من غزة، وإذا حدث ذلك فسنتخذ إجراءات استثنائية للتأكد من أنه يستخدم لأهداف إنسانية بحتة".

وأضاف: "وقبل ذلك سنقوم بإجراء فحص أمني مع كل من الحكومتين الأمريكية ودولة الاحتلال قبل تشغيل ولو محطة واحدة هناك".جاء ذلك عقب تعرضه لهجوم قوي من قبل وزير اتصالات الاحتلال شولوم كرعي، الذي أدان إتاحة ماسك لمنظمات الإغاثة الدولية استخدام خدمات"ستار لينك"، وأعلن قطع الاحتلال علاقاتها مع شركة"سبيس إكس" المملوكة له.

في موقف مغاير لما أعلنه سابقًا بسبب ضغوط الصهاينة، تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.وكتب ماسك منشورا عبر منصة"إكس" (تويتر سابقا) قال فيه:"نحن لسنا سذجاً، ووفقا لمنشوري لم تحاول أي محطة تابعة لـ Starlink الاتصال من غزة، وإذا حدث ذلك فسنتخذ إجراءات استثنائية للتأكد من أنه يستخدم لأهداف إنسانية بحتة". headtopics.com

وأضاف: "وقبل ذلك سنقوم بإجراء فحص أمني مع كل من الحكومتين الأمريكية ودولة الاحتلال قبل تشغيل ولو محطة واحدة هناك".جاء ذلك عقب تعرضه لهجوم قوي من قبل وزير اتصالات الاحتلال شولوم كرعي، الذي أدان إتاحة ماسك لمنظمات الإغاثة الدولية استخدام خدمات"ستار لينك"، وأعلن قطع الاحتلال علاقاتها مع شركة"سبيس إكس" المملوكة له.

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إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، توفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية، لقطاع غزة، بعد قطع الاتصال عن اقرأ أكثر ⮕

إيلون ماسك يستجيب ويقرر مد المنظمات الدولية في قطاع غزة بالإنترنت الفضائيصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

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بعد «القطع الكامل».. إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزةعرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك توفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية لقطاع غزة، بعد قطع الاتصال عن القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

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