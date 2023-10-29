تأجيل مباراة ليون ومارسيليا بعد تعرض مدرب الأول لإصابة دامية (صور)

وتعرضت الحافلة التي كانت تقل فريق ليون لهجوم بالحجارة وهو في طريقه إلى الملعب لمواجهة مضيفه مارسيليا، مما أدى إلى إصابة المدرب غروسو في وجهه فوق عينه اليسرى ومساعده.
"Our team wanted to play, they were ready to play. I’m The decision was made independently of us. We wanted to play football. We’re angry.”وقال فرانسوا ليكسييه، حكم مباراة مارسيليا وليون التي كانت مقررة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي، في مؤتمر صحفي"أخذنا في الاعتبار رغبة ليون في عدم إقامة المباراة".
وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة"فرانس برس"، إن حافلة تقل جماهير ليون تعرضت أيضا لهجوم بالحجارة وتضررت نوافذها. نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع. headtopics.com
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