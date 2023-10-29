شاهد.. قتلى وفوضى في فلوريدا الأمريكية أثناء حفلة 'هالوين'

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

حيّرت السواتر الجانبية غير العادية الموضوعة على دبابات Merkava Mark IV الإسرائيلية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وجهت عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدي رسالة إلى زوجات الرؤساء الأوروبيين تطالبهن فيها بإدانة قتل النساء والأطفال الفلسطينيين العزّل.تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.

أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.كتبت صحيفة South Chin Morning Post أن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون"سينهي" الهجوم الأوكراني المضاد.أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه. headtopics.com

اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة ترافقها آليات العسكرية مخيم عسكر شرق نابلس، مرفوقة بجرافات، وسط مواجهات مع الفلسطينيين وإطلاق رصاص من جانب الجيش الإسرائيلي.إسرائيل تقطع علاقاتها مع"سبيس إكس" بعد سماح الأخيرة باستخدام"ستارلينك" في غزة

نشرت كتائب"القسام" مساء اليوم السبت فيديو يظهر إصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.كشف وزیر الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر رفض سلطات إسرائيل توصيل الاتصالات وشبكة الإنترنت في قطاع غزة حتى بعد مراجعة من قبل المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن تعطيل الخدمة تم يدويا. headtopics.com

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حفلة 'هالوين' تتحول إلى كابوس حقيقي في فلوريدا (فيديو)أعلنت السلطات الأمريكية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 18 آخرون في اشتباك عند حانة في فلوريدا خلال حفل 'هالوين'. اقرأ أكثر ⮕

اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 في فلوريدا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخباراللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 في فلوريدا أعلنت الشرطة الأمريكية عن تفاصيل حادث مروع لإطلاق نار وقع وسط احتفالات بعيد الهالوين في اقرأ أكثر ⮕

«داعش» يتبنى اعتداءً على مركز تجاري في كابلتبنى تنظيم «داعش» اعتداءً بواسطة قنبلة خلّف أربعة قتلى الخميس في مركز تجاري بالعاصمة الأفغانية كابل. اقرأ أكثر ⮕

مقتل 21 عاملًا قتلى حريق بمنجم فحم في كازاخستانمقتل 21 عاملًا قتلى حريق بمنجم فحم في كازاخستان اقرأ أكثر ⮕

هالوين دموي بفلوريدا.. مقتل اثنين وإصابة 18 بإطلاق نار وسط مئات المحتفلينقالت الشرطة إن إطلاق نار وقع وسط احتفالات بعيد الهالوين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بالقرب من سلسلة من الحانات والنوادي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون: القوات الأمريكية لا تشارك في العمليات البرية الإسرائيلية في غزةقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات الأمريكية لا تشارك في أي العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.. اقرأ أكثر ⮕