تركيا تدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، الجمعة، إن هناك حاجة ملحة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة خاصة لبحث"الأنشطة الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف:"يتم قصف ملايين المدنيين بشكل عشوائي، وحرمانهم من الماء والغذاء والكهرباء والوقود، ومعاقبتهم في ظل حصار مطبق".وتابع أن"أعمال العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري، لا يمكن القبول بها ويجب أن تتوقف".
ولفت إلى"وجود حاجة ملحة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى القطاع".وزاد:"لا يمكن تحقيق الأمن المستدام من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ولا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في ظل استمرار قمع تطلعات الفلسطينيين إلى الحرية والكرامة وبناء الدولة". headtopics.com
وختم المندوب التركي بالقول:"الحل الشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سلام على أساس حل الدولتين". وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. headtopics.com