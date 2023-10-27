الرئيس المصري يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، باعتماد الأمم المتحدة قرار الوقف الفوري لأعمال"العنف" في قطاع غزة، الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية.

وقال السيسي:"أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المُحبة للسلام والاستقرار". وأضاف في بيان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:"نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة، والحفاظ على حياة المدنيين".

وفي وقت سابق الجمعة، أشاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالقرار ذاته، معتبرا ذلك"موقفا واضحا ضد قتل الفلسطينيين، وجرائم الحرب"، وفق ما نشره عبر منصة"إكس".وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار، مدعوما من 42 دولة أخرى، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. headtopics.com

وتزامن ذلك مع قصف مكثف على قطاع غزة، تزامنا مع قطع كامل الاتصالات والإنترنت عن القطاع، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ"عملية برية محدودة" في غزة. وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. headtopics.com

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