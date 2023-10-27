السيسي يرحب بالقرار الأممي الداعي إلى هدنة إنسانية في غزة

البيت الأبيض: أمريكا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل في الهجوم على غزةوقال السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. headtopics.com

علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة.اتهم الحاخام الإسرائيلي يحُاد حداد مصر بمساعدة حركة"حماس" في غزة على مهاجمة إسرائيل، وأن"القاهرة تصدّر"الدواعش" إلى إسرائيل".

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات بحرية نفذت عملية إنزال بحري جنوبي قطاع عزة، أسفرت عن تدمير بنى تحتية تابعة لحركة"حماس".أعلنت الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثرمن 5585 بين قتيل وجريح وإسقاط 208 مسيرات واعتراض عشرات الصواريخ الغربية خلال أسبوع، وإسقاط 31 مقاتلة أوكرانية منذ مطلع أكتوبر.تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

RTARABIC »

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة لهدنة إنسانية في غزةصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة ﻟ"هدنة إنسانية فورية"، في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

دعوة رئيس بلدية لندن لوقف إطلاق النار بغزة تضغط على زعيم «العمال»دعا رئيس بلدية لندن صادق خان إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، متجاوزاً دعوات حزبه الداعي لهدنة إنسانية لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تأجيل مُرجَّح للاجتياح ينذر بحرب واسعةفي حين تزايدت الضغوط لإعلان «هدنة إنسانية» في قطاع غزة، لاحت أمس (الأربعاء) مؤشرات جديدة إلى خطر اندلاع حرب واسعة في المنطقة، بالتزامن مع تقارير عن تأجيل. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الوزراء اليوناني يطالب بفتح ممرات إنسانية إلى غزةكيرياكوس ميتسوتاكيس في تصريح له في بروكسل، دعا إلى هدنة إنسانية لحماية المدنيين - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: ندعم 'هدنة إنسانية' لإيصال المساعدات إلى غزةأعلنت الولايات المتحدة دعمها 'هدنة إنسانية' بهدف إيصال المساعدات الى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي 'توسيع' عملياته البرية في القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: واشنطن لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيلأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، دعمها 'هدنة انسانية' بهدف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي 'توسيع' عملياته البرية في القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕