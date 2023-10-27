قبرص التركية: هجمات إسرائيل على غزة 'غير مقبولة إطلاقا'

ـ رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار: "ما يحدث هناك إرهاب وأشبه بالإبادة الجماعية، ولا يمكن لأي إنسان في هذا العصر، وأي ضمير، أن يقبل بها"ـ رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار:"ما يحدث هناك إرهاب وأشبه بالإبادة الجماعية، ولا يمكن لأي إنسان في هذا العصر، وأي ضمير، أن يقبل بها"

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني"غير مقبولة إطلاقا". وأردف:"من الواضح أن بعض الشعوب يمكن أن تكون ظالمة جدا، حيث رأيت أنها مستعدة من أجل مواصلة بقائها أن تبيد الآخرين وارتكاب أبشع الجرائم المأساوية وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد رفضه للتهديد باستهداف مستشفى بشكل مباشر وقصف المشافي، مشددا على أنه ليس هناك أدلة على وجود عناصر مسلحة في المستشفى. وأشار في تصريح للأناضول، إلى تردي الأوضاع في غزة، مضيفا أنه"يتم قصف المستشفيات، ويموت المدنيون والأبرياء والجرحى والنساء وأطفالنا على مرأى من الجميع بين القنابل الإسرائيلية. هذا غير مقبول. أين العالم؟ أين هو الاتحاد الأوروبي؟ أين حقوق الإنسان؟". headtopics.com

اقرأ أكثر:

aa_arabic »

وزارة الدفاع التركية: المساعدات لغزة مستمرة.. وندعو إسرائيل لوقف هجماتهاأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن أنقرة لا تزال تدعو إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين في غزة فوراً، إضافةً إلى إنشاء ممر إنساني، وقالت إن المساعدات التركية لغزة مستمرة. اقرأ أكثر ⮕

غزة: مقتل 34 صحافياً فلسطينياً في الضربات الإسرائيليةأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم (الجمعة)، مقتل 34 صحافياً فلسطينياً، وإصابة العشرات، في هجمات إسرائيل على القطاع منذ 3 أسابيع. اقرأ أكثر ⮕

تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزةأفاد مراسلنا في غزة، الخميس، بتحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود الشمالية للقطاع وسط هجمات غير مسبوقة اقرأ أكثر ⮕

بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةبايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري على غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة حذرت الولايات المتحدة، إسرائيل مرارًا وتكرارًا من الصعوبات التي سيواجهها الجنود الإسرائيليون عند دخولهم إلى غزة، اقرأ أكثر ⮕

أردوغان يستفز إسرائيل.. حماس ليست تنظيما إرهابيا بل حركة تحررلا ينبغي لأحد أن ينتظر أن تظل تركيا صامتة على العنف ضد غزة يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ازدادت لهجته ضد إسرائيل مع دخول الحرب على غزة أسبوعها الثالث اقرأ أكثر ⮕