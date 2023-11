روسيا: إسرائيل قوة احتلال وليس لها الحق في الدفاع عن نفسها.. ولا يمكن أن نغض الطرف عن جرائمها

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AL_JAZIRAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسهاقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها «دولة احتلال».

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسهاقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن 'إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال'.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسهاأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: ترودو: لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة الفلسطينيينقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مضيفا أنه لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة الفلسطينيين.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: كندا: ندعم حق إسرائيل بالدفاع عن النفس لكن ليس على حساب الفلسطينيينقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مضيفا أنه لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة المدنيين ال

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: مندوب روسيا في UN: إسرائيل ليس لها حق الدفاع عن النفس بالصراع الحاليقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن 'إسرائيل ليس لها حق الدفاع عن النفس بالصراع الحالي'، وذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الخاصة للجمعية العامة، الأربعاء.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕