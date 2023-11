روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها

أعلنت أوكرانيا، أمس (الأربعاء)، أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أكبر عدد هجمات تشنّها موسكو في يوم واحد منذ بداية العام. من جهة أخرى، قال نائب كوري جنوبي، أمس: إن بيونغ يانغ زوّدت موسكو بأكثر من مليون قذيفة مدفعية لعملياتها العسكرية في أوكرانيا. وجاء ذلك بعد إحاطة مغلقة قام بها مسؤولون في جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي للنواب. وبعد الجلسة، قال النائب يو سانغ بوم للصحافيين: «علمت وكالة الاستخبارات الوطنية أنه تم نقل أكثر من مليون قذيفة مدفعية»، مشيراً إلى أنه «وفقاً للتحليلات، سيكون ذلك كافياً لنحو شهرين من الحرب بين روسيا وأوكرانيا».

وأضاف البابا فرنسيس في مقابلة مع محطة «راي الإيطالية»: «هذان شعبان عليهما العيش معاً. وبذلك الحل الحكيم... الدولتان. اتفاق أوسلو، دولتان واضحتا الحدود ووضع خاص للقدس». https://aawsat.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4642616-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B9%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9آخر تحديث: 19:06-1 نوفمبر 2023 م ـ 17 ربيع الثاني 1445 هـاستعدادات عسكرية أوكرانية على جبهات القتال في زابوريجيا (إ.ب.

إلى ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 18 من المسيرات الروسية العشرين التي أُطلقت ليلاً. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقتي بريانسك وكورسك المتاخمتين لأوكرانيا.قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هجمات بلاده على البحرية الروسية في البحر الأسود أصابت جهود موسكو الحربية بالشلل، بينما سعى إلى دعم قواته حتى في الوقت الذي يتوقع فيه العالم منها نجاحات فورية.

