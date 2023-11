ترودو: لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة الفلسطينيين

مسألة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين تتغلغل في النفوس، وتهيمن على قناعات طرفي الخريطة في البلاد.واصلت مصر استقبالها لشحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يتوقع خروج رعايا بلاده من قطاع غزة بشكل متتابع.https://aawsat.

وأضاف يوو نقلا عن جهاز الاستخبارات أن كوريا الشمالية أرسلت مستشارين إلى روسيا بشأن استخدام الذخيرة، التي سوف تكون كافية للقصف لمدة شهرين. وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.

وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز من جميع الأطراف. وقال غوتيريش في بيان «حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات... القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها... فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي».

لاجئون أفغان يصلون في شاحنات وسيارات لعبور الحدود الباكستانية - الأفغانية بتشامان في 31 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب) هرع أكثر من 10 آلاف أفغاني يعيشون في باكستان إلى الحدود في 31 أكتوبر قبل ساعات فقط من الموعد النهائي لمغادرة 1.7 مليون شخص (أ.ف.ب)

وغادر أكثر من 80 في المائة من الأفغان عبر معبر تورخام في ولاية خيبر باختونخوا، حيث يقطن غالبية المهاجرين الأفغان. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الثلاثاء، إن «الحكومة الباكستانية تستخدم التهديدات والانتهاكات والاعتقال لإجبار طالبي اللجوء الأفغان الذين يفتقرون لوضع قانوني على العودة إلى أفغانستان أو مواجهة الترحيل».

وذكرت باكستان أن عمليات الترحيل تهدف لحماية «سلامة وأمن» البلاد، حيث تزداد المشاعر المناهضة للأفغان في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الهجمات عبر الحدود.

