مندوب روسيا في UN: إسرائيل ليس لها حق الدفاع عن النفس بالصراع الحالي

وقال نيبينزيا وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية المملوكة للدولة: "لا يمكنني أن أتجاهل نفاق الولايات المتحدة وحلفائها، الذين يدعون في مواقف أخرى مختلفة تمامًا إلى الامتثال للقانون الإنساني، وإنشاء لجان تحقيق، وفرض عقوبات على أولئك الذين يستخدمون القوة.."

وتابع: "اليوم، بعد رؤية الدمار المروع في غزة، والذي يتجاوز كل ما ينتقدونه في سياقات إقليمية أخرى بأضعاف مضاعفة، الغارات على المنشآت المدنية، ومقتل الآلاف من الأطفال والمعاناة المروعة للمدنيين وسط حصار كامل.. كل ما في وسعهم هو الاستمرار في الحديث عن حق إسرائيل المزعوم في الدفاع عن النفس، وهو ما لا تملكه، باعتبارها دولة محتلة، كما أكد ذلك الحكم الاستشاري للمحكمة الدولية في عام 2004".

ويشار إلى أن هذا التفاعل يأتي في الوقت الذي دخلت فيه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة يومها الـ26 صباح الخميس ردا على العملية التي نفذتها الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في القطاع.

