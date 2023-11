أونروا: أطفال غزة يطلبون 'رشفة ماء وقطعة خبز'

وأشار إلى أن حجم المأساة في غزة غير مسبوق، وجددت دعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة، في ضوء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والوضع الحرج للإمدادات وسط القصف الإسرائيلي للقطاع الساحلي."الصحة": استشهاد 7326 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر

وأضاف في بيان: "وقف إطلاق النار الإنساني طال انتظاره، ومن دونه سيقتل المزيد من الأشخاص، وسيتحمل أولئك الذين هم على قيد الحياة المزيد من الخسائر، وسيظل المجتمع الذي كان نابضًا بالحياة في حالة حزن إلى الأبد".وأضاف لازاريني أنه زار مدرسة تديرها الأونروا في رفح على الحدود مع مصر، وتابع: "لقد عدت للتو من قطاع غزة، هذه هي المرة الأولى التي يُسمح لي فيها بالدخول منذ بداية هذه الحرب المروعة قبل أربعة أسابيع تقريبًا، حجم المأساة غير مسبوق".

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية الحالية لسكان غزة بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية، وأضاف: "أدعو مرة أخرى إلى تسليم الوقود بشكل عاجل، لم يأت أي وقود منذ ما يقرب من شهر، وهذا له تأثير مدمر على المستشفيات والمخابز ومحطات المياه وعملياتنا".

