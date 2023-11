«الأونروا» تجدد دعواتها لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة

وقال إن الأطفال هناك طلبوا منه «رشفة من الماء وقطعة خبز»، مضيفاً: «لقد كان أحد أتعس الأيام في عملي الإنساني».ويؤكد أن الوكالة باقية لمساعدة سكان القطاع."لم يسبق لي أن رأيت وضعا مماثلا في غزة،معظم موظفي الأونروا مثلهم مثل بقية السكان، هم أيضا نازحون يكافحون للحصول على الماء والغذاء. ولكنهم يواصلون العمل لجعل المستحيل ممكنا".وتابع: «أدعو مرة أخرى إلى تسليم الوقود بشكل عاجل.

وسبق للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية أن حذّرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة. وبحسب السلطات الإسرائيلية فقد دخلت إلى قطاع غزة الأربعاء 61 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية.

وبثت «حماس» فيديوهات تُظهر مقاتلين يخرجون من عيون أنفاق قريبة من الجنود الإسرائيليين ويهاجمونهم بالقذائف. إلى ذلك، أعلن الأردن، أمس، أنه قرر استدعاء سفيره لدى إسرائيل «فوراً»؛ احتجاجاً على «الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة».

وكان حزب الله اللبناني أعلن في بيان إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل. وأضاف أن الصاروخ أصاب الطائرة"إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

ونفى سعيد أن يكون الأمر متعلقاً بحادثة «فرار من السجن»، بل بعملية «تهريب» دبرتها عصابات لم يكشف عن هويتها. لكنه أورد أنها لا تتورع أن ترتبط مع جهات تتآمر على البلاد، وتحاول النيل من وحدتها الوطنية، ولا تتورع أن تتعاون مع جهات «استعمارية صهيونية عالمية».

