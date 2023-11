قائد أوكراني: الجيش محاصر في 'حرب تموضع' ثابتة منذ 20 شهرًا

وكتب القائد الأوكراني، أن قفزة تكنولوجية فقط يمكن أن تخلق مخرجًا منهًا، وقال إن الجمود في ساحة المعركة يساعد روسيا فقط على إعادة بناء قوتها العسكرية. وكتب زالوجني أن أوكرانيا تحتاج إلى طائرات على وجه الخصوص، ولا تتوقع كييف تسلم مقاتلات إف - 16 التي وعدت بها عدة دول حتى العام المقبل.وخلص إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية المحسنة يجب أن تعوض نقص الطائرات المقاتلة حتى ذلك الحين، وقال إن مفتاح النجاح في حرب الطائرات المسيرة هو تحسين الحرب الإلكترونية لتعطيل واعتراض الطائرات الروسية، وأقر بتفوقروسيا في هذا الصدد.

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى معدات حديثة لإزالة الألغام، لأن الجيش الروسي أنشأ أحزمة ألغام يصل عمقها إلى 20 كيلومترًا، وعلى عكس استعادة مناطق واسعة في العام الماضي، فإن الآمال الأوكرانية في تحقيق مكاسب هذا الصيف لم تتحقق إلا بالكاد.

وتابع: مع ذلك، فقد أضعف المدافعون الأوكرانيون موقف روسيا في شبه جزيرة القرم، وطردوا البحرية الروسية من غرب البحر الأسود.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

