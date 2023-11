الفتح يكشف موقف مصابي فريقه قبل مواجهة الهلال

وكشف الجهاز الطبي للفريق عن مواصلة اللاعبين دجانيني تفاريس، نوح الموسى ، وحسن آل سليس برنامجهم العلاجي المخصص لهم، بينما أشارت الفحوصات إلى إصابة اللاعب سفيان بن دبكة بعضلة الفخذ حيث سيخضع للعلاج لفترة قد تمنعه من المشاركة بالتدريبات.تجدر الإشارة إلى فريق الفتح سيلتقي الهلال ضمن مواجهات الجولة الـ 12 من دوري روشن للمحترفين وذلك في تمام السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: الهلال يعلن سبب غياب عبدالإله المالكي وروبن نيفيز عن التديباتأعلن نادي الهلال غياب ثنائي فريقه عبدالإله المالكي وروبن نيفيز عن تدريباته اليوم الأربعاء تحضيراً لمواجهة الفتح.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: مدرب الشباب: سنعمل على تحسين الهجومقال الكرواتي إيغور بيسكان مدرب فريق الشباب إن فريقه كان يملك السيطرة على المباراة رغم التأخر بهدف أمام الفتح في مواجهة دور الستة عشر.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: كاسترو: «تاليسكا» لا يمكن استفزازه بسهولة... وهدف النصر صحيحأشار البرازيلي لويس كاسترو مدرب فريق النصر إلى أن طرد البرازيلي تاليسكا خلال مباراة الفريق أمام الاتفاق أعاد له ذكريات مواجهة الهلال التي كسبها فريقه.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: إصابة «باتنا» تُربك حسابات الفتح قبل الهلاليُجري المغربي مراد باتنا لاعب الجناح بفريق الفتح اختبارات طبية، من أجل التأكد من نوعية الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الشباب ضمن مباريات بطولة كأس الملك.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: مدرب الأهلي المصري يستعين بـ'نسر' لهزيمة صن داونزأعرب مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري عن رغبته في الفوز على منافسه ماميلودي صن داونز مستلهما الشراسة من النسر الموجود على شعار فريقه قبل مواجهة بطل جنوب إفري

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أمين الشرقية يكشف لندوة 'اليوم' استعدادات مواجهة التغيرات المناخيةأمين الشرقية يكشف لندوة 'اليوم' استعدادات مواجهة التغيرات المناخية

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕