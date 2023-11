صن داونز يفرض التعادل السلبي على الأهلي ويتأهل لنهائي الدوري الأفريقي

وشهدت المباراة إهدار علي معلول، مدافع الأهلي، ضربة جزاء في الدقيقة 12 ، فيما تعرض جونيور مينديتا لاعب صن داونز للطرد في الدقيقة .84 وتقام مباراة الذهاب في النهائي يوم الخامس من نوفمبر الجاري، فيما تقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.

AAWSAT_NEWS: «الدوري الأفريقي»: التعادل السلبي يطيح بالأهلي المصري… وصن داونز إلى النهائيلحق صن داونز الجنوب أفريقي بالوداد البيضاوي في نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك عقب تعادله السلبي مع مضيفه الأهلي المصري، الأربعاء.

ALARABIYA: مدرب الأهلي المصري يستعين بـ'نسر' لهزيمة صن داونزأعرب مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري عن رغبته في الفوز على منافسه ماميلودي صن داونز مستلهما الشراسة من النسر الموجود على شعار فريقه قبل مواجهة بطل جنوب إفري

AAWSAT_NEWS: مدرب الأهلي: عاشور جاهز لمواجهة صن داونز في إياب نصف النهائي الأفريقيأكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري أن لاعب الوسط إمام عاشور جاهز لمواجهة صن داونز المقرر لها الأربعاء.

AAWSAT_NEWS: «الدوري الأفريقي»: الوداد يطيح الترجي بالترجيحية... ويتأهل للنهائيبلغ الوداد البيضاوي المغربي، المباراة النهائية من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم؛ وذلك عقب فوزه على الترجي التونسي بضربات الترجيح.

