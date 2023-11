قائد الجيش الأوكراني: جبهة القتال قد تصبح مشابهة لخنادق الحرب العالمية

وكتب الجنرال أن قفزة تكنولوجية فقط يمكن أن تخلق مخرجاً منها. وقال إن الجمود في ساحة المعركة يساعد روسيا فقط على إعادة بناء قوتها العسكرية. وعلى عكس استعادة مناطق واسعة في العام الماضي، فإن الآمال الأوكرانية في تحقيق مكاسب هذا الصيف لم تتحقق إلا بالكاد. ومع ذلك، فقد أضعف المدافعون الأوكرانيون موقف روسيا في شبه جزيرة القرم وطردوا البحرية الروسية من غرب البحر الأسود.أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أكبر عدد هجمات تشنها موسكو في يوم واحد منذ بداية العام.أوكرانيا: هجوم روسي يصيب مصفاة نفط...

ونقلت وكالة «سبوتنيك» للأنباء عن نيبينزيا قوله في كلمة أمام الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مساء أمس (الأربعاء): «في البداية، من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة كلها. وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبداً».وذكر التلفزيون الفلسطيني، أمس، أن وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 8805 قتلى.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو في رسالة نُشِرت على مواقع التواصل الاجتماعي: «خلال الساعات الـ24 الماضية، قصف العدو 118 بلدة في 10 مناطق». وأضاف: «هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام». وذكر كليمينكو، أن الهجوم الروسي على مصفاة النفط في كريمنتشوك (وسط البلاد)، الذي لم يوقع ضحايا، تطلَّب إرسال أكثر من مائة عنصر إطفاء لمكافحة الحريق خلال ساعات متواصلة عدة.

