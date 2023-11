مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يطلق أكثر من 30 قذيفة حارقة ومضيئة في القطاع الغربي جنوب لبنان

ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

أعلن الجيش الإسرائيلي وصول زوارق حربية إسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إطلاق"الحوثيين" مسيرات وصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.دعا وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، للمشاركة في أكبر حدث عسكري تنظمه مصر على أراضيها.

تحركت دول أمريكا اللاتينية في وجه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 8 آلاف قتيل معظمهم أطفال بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم"إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع"علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.

أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.أثار الزي التنكّري الذي ارتداه نجل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو خلال"الهالوين" الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذه الخطوة لا إنسانية.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.

RTARABIC: مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن غارة على بلدة ياطر جنوبي لبنانأفادت مراسلة RT في لبنان بأنه خلال ساعات الصباح الأولى شن الجيش الإسرائيلي غارة على الحي الغربي في بلدة ياطر، الواقعة في القطاع الغربي جنوبي البلاد.

ALARABIYA: القصف يتجدد جنوب لبنان .. وإسرائيل تطلق قذائف فوسفوريةلا يزال التوتر على حاله في جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ انطلاق شرارة الحرب في غزة قبل أكثر من 3 أسابيع.فقد تعرضت أطراف بلدتي راميا وعيتا

RTARABIC: 'حزب الله' ينشر مشاهد من استهدافه موقعا للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان (فيديو)'عرض 'حزب الله' اللبناني مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من 'استهدافه لموقعي الجيش الإسرائيلي في البياضة (القطاع الشرقي) وثكنة برانيت (القطاع الغربي) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

RTARABIC: وزير الزراعة اللبناني: الجيش الإسرائيلي أحرق أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة جنوب لبنانأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، إحراق الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة جنوبي البلاد، بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة.

ALARABIYA: الجيش الإسرائيلي: مقتل 15 من جنودنا في معارك غزة منذ الثلاثاءفي الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل 15 جندياً في المعارك الدائرة في القطاع.وقال متحدث باسم الجيش إن '

RTARABIC: مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي ياطر والصالحاني جنوبي لبنانأفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الثلاثاء غارة على أطراف بلدة ياطر وأخرى على بلدة الصالحاني في القطاع الغربي لجنوبي البلاد، دون وقوع خسائر بشرية.

