بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب آسيوي.. بطولات حققها سالم الدوسري مع الهلال

وتُوِّج سالم الدوسري، يوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة الدوحة. .يأتي ذلك فيما يستعد الهلال لمواجهة نظيره الفتح، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن للمحترفين. .ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: جماهير الهلال تساند سالم الدوسري : التورنيدو أفضل لاعب آسيوي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةجماهير الهلال تساند سالم الدوسري : التورنيدو أفضل لاعب آسيوي ساندت جماهير نادي الهلال نجم الفريق الكروي الأول، سالم الدوسري، الذي يحضر حاليًّا حفل توزيع جائزة

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: إنجاز قياسي لـ الهلال بعد فوز سالم الدوسري بالأفضل في آسيا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةإنجاز قياسي لـ الهلال بعد فوز سالم الدوسري بالأفضل في آسيا حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، رقمًا قياسيًّا، وذلك بعد فوز نجمه سالم الدوسري بجائزة أفضل

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: التورنيـدو يبصم على براعة السعوديينلم يكن تتويج لاعب المنتخب السعودي والهلال، سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2022، مفاجئا على الاطلاق، فلطالما كانت كرة القدم السعودية ولّادة للنجوم، إضافة إلى أرقام ومنجزات...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: التورنيدو السعودي سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب آسيويفاز سالم الدوسري، لاعب الهلال والسعودية، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2022، المقدمة من الاتحاد القاري.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: سالم الدوسري: الفوز بأفضل لاعب في آسيا نتاج دعم كبير من القيادة للرياضة السعوديةقال سالم الدوسري لاعب الهلال والمنتخب السعودي إن الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا نتاج دعم كبير وغير محدود من القيادة للرياضة السعودية.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: بعد جائزة سالم.. الهلال يسجل رقماً قياسياً في آسياسجل نادي الهلال السعودي رقما قياسيا جديدا في قارة آسيا، بعدما فاز نجمه الدولي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2022، يوم الثلاثاء.وتفوق صاحب ال

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕