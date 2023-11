كندا: ندعم حق إسرائيل بالدفاع عن النفس لكن ليس على حساب الفلسطينيين

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 8805 قتلى، معظمهم من المدنيين.في ظل القصف المتواصل في قطاع غزة، حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، اليوم الأربعاء، من عملية إسرائيل البرية في قطاع غزة.وقال ...بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مع نظيرة الأميركي أنتوني بلينكن الجهود والتنسيق المشترك الرامي لتهدئة ...

AAWSAT_NEWS: ترودو: لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة الفلسطينيينقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مضيفا أنه لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة الفلسطينيين.

RTARABIC: مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسهاأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.

AAWSAT_NEWS: مصر للأطراف الدولية: الكارثة في غزة ليست دفاعاً عن النفس أو مكافحة إرهابأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأربعاء)، على أهمية أن تصف الأطراف الدولية الكارثة الإنسانية في غزة بمسمياتها بعيداً عن مسميات حق الدفاع عن النفس.

RTARABIC: وزير الخارجية العماني: عمل إسرائيل العسكري ليس ضروريا للدفاع عن النفسقال وزير الخارجية العماني 'إن الرد الإسرائيلي مبالغ فيه بشكل صارخ وخاصة استهداف المدنيين، والشعب الفلسطيني لديه الحق كذلك بالدفاع عن نفسه' داعيا المجتمع الدولي للتدخل لوقف الحرب.

TRTARABI: الاتحاد الأوروبي يحذّر من اندلاع أزمة بسبب 'إرهاب' المستوطنين في الضفةحذّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من 'الإرهاب' الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية تجاه الفلسطينيين، مشيراً إلى تخوفه من خروج الأمور عن السيطرة والتسبب في معاناة لا توصف للمجتمعات للمحلية.

AAWSAT_NEWS: إسرائيل تقتل فلسطينيين في قصف على جنين... وتوسّع عمليات الاعتقالقتلت إسرائيل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين في جنين وطولكرم واعتقلت نحو 80 اليوم، في حربها المفتوحة ضد الفلسطينيين.

