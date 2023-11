بثلاثية نظيفة.. نيوكاسل يثأر من يونايتد في كأس الرابطة

وزاد رجال المدرب إيدي هاو من معاناة يونايتد الذي تلقى ايضًا خسارة مذلّة على ارضه امام جاره اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري 0-3 الأحد في الدوري الممتاز، ليحتل"الشياطين الحمر" المركز الثامن في ترتيب"برميرليغ" بـ15 نقطة وبفارق 11 نقطة عن توتنهام المتصدر.

وأنهى نيوكاسل عقدته في"أولد ترافورد" وحقّق فوزه الأول منذ ديسمبر 2013، حين تغلب على منافسه 1-0 في الدوري الممتاز. بعد بداية متعثرة هذا الموسم، واصل نيوكاسل تدريجياً الدخول في الأجواء وحقق سلسلة من النتائج الجيدة في الآونة الأخيرة ما سمح له بالتواجد في المركز السادس بعد التعادل 2-2 على أرض وولفرهامبتون يوم السبت.أعرب السويسري مانويل أكانجي، مدافع فريق مانشستر سيتي، عن ثقته في قدرة زملائه على تقديم مباراة كبيرة في ديربي المدينة أمام مانشستر يونايتد بالدوري ...دافع الكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أليخاندرو غارناتشو، بعدما استخدم زميله الأرجنتيني الشاب رمزا تعبيريا على ...

